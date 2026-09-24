Fuerte lluvia dejó diversas afectaciones

La Secretaría de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, confirmó que la lluvia ocurrida la tarde y noche de este martes dejó algunas afectaciones, lo que implicó la movilización de los cuerpos de emergencias.

La dependencia, que dirige Eder Fabián Mancilla, detalló que una persona se reportó como desaparecida, debido a que fue arrastrada por la corriente. Hasta el cierre de la edición de esta nota no habían más novedades sobre la búsqueda y localización.

Atenciones

La Secretaría de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, informó que a consecuencia de las lluvias se presentaron seis atenciones, las cuales se dieron en varios puntos de la capital.

Para la búsqueda de la persona desaparecida, se desplegaron elementos municipales y también de Protección Civil estatal. Las labores iniciaron en el arroyo Totoposte y se movilizaron hacia otros puntos del Sabinal.

Como parte de las labores de ayuda y atención, el personal también atendió dos reportes de árboles. Uno fue en la colonia La Ceiba (una rama) y el otro en el barrio La Pimienta.

Se procedió a realizar el retiro y en la zona no se reportaron mayores daños. También en el barrio La Pimienta una persona fue rescatada.

La noche de este martes se reportó la desaparición de una persona en la zona de Albania Alta, sobre el arroyo Totoposte.

Continúa búsqueda

Eder Mancilla, titular de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, encabeza la búsqueda de la persona que fue arrastrada por una corriente de agua, tras la intensas lluvias recientes.

El funcionario explicó que a las labores se han sumado personal de Protección Civil Estatal, así como otras dependencias que intensifican los trabajos de búsqueda y rescate.

No obstante, en caso de no tener resultados favorables, la búsqueda se trasladaría hacia la zona del tapón del río Grijalva, para tratar de dar con el cuerpo de la persona que fue arrastrada en la colonia Albania Alta.

Dijo que se ha seguido la ruta del afluente que generó fuertes corrientes a su paso por la capital, llegando a la zona de Paso Limón, parque de La Mujer Soldado y toda la ruta trazada por el cuerpo de agua.

Dijo además que se continúa trabajando en mecanismos preventivos para reducir los riesgos en diversas zonas de la ciudad capital, esto por instrucciones del alcalde Ángel Torres.

Finalmente llamó a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar atravesar escurrimientos, pues según el reporte de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones continuarán en las próximas fechas.

Zona del accidente

En recorrido por la zona del accidente, en la colonia Albania Alta, los vecinos confirmaron que en cada temporada de lluvias, la calle Pichucalco se convierte en un espacio de alto riesgo.

Detallaron que unos pozos de agua en la zona alta de la colonia, así como el brazo de un arroyo se crecen y descienden con fuerza por la calles.

Esa corriente de agua, particularmente el cruce de la calles Pichucalco y Palmas no debería ser atravesada, pues en los últimos 20 años ha cobrado las vidas de unas cuatro personas.