Fuerte sismo sacude municipios fronterizos

Los municipios fronterizos de Chiapas con Guatemala sintieron un fuerte temblor la tarde de este miércoles, aunque no se reportan daños de ninguna naturaleza.

Fue a las 12:58 horas que se registró el movimiento telúrico que de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional tuvo una magnitud de 4.8.

Estableció que el epicentro se ubicó a 44 kilómetros al sureste de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo, con una profundidad de 71.3 kilómetros.

Este se suma a otros cuatro temblores ocurridos las últimas 24 horas en Chiapas, uno en Arriaga de 3.8; dos en Pichucalco de 2.7 y 2.9, así como otro más en Tonalá de 3.7.

Las autoridades municipales de Protección Civil de la zona, señalaron que se efectuaron verificaciones en edificios públicos, sin que se reporten afectaciones.

De acuerdo con la población, el temblor se sintió fuerte.