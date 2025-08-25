Fuerte tromba azota la comunidad de Santa Cruz

Una fuerte tromba con lluvia vientos y tormenta eléctrica azotaron la noche de este sábado la comunidad de Santa Cruz afectando viviendas, la circulación en carretera, sistemas eléctricos y comunicaciones en la zona.

Habitantes del lugar señalaron que al rededor de las siete de la noche una fuerte tromba los azotó derribando árboles que bloquearon la carretera Reforma-Juárez a la altura de la comunidad antes señalada, dónde los rayos impactaron árboles y transformadores dejándolos sin luz ni servicios de comunicación (Internet y telefonía).

Además, en algunas zonas se reporte la caída de árboles sobre los cables de energía eléctrica, provocando que se desprendieran de los postes, agravando la situación, por lo que pidieron auxilio a las unidades de rescate de Reforma a través del 9-1-1.

Acciones

Ante la nula respuesta de las autoridades municipales, un grupo de vecinos y propietarios de ranchos cercanos, con machete y hachas, se dieron a la tarea de retirar los árboles de la carretera que ya habían obstruido el paso a los vehículos en ambos sentidos.

Posteriormente elementos de Protección Civil (PC) del municipio de Juárez, que se habían enterado del suceso vía 9-1-1, llegaron con equipos de motosierra para ayudar a las labores; mientras que una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezados por el gerente regional, llegaban con equipos para restablecer el servicio de energía eléctrica.

Gracias a la labor conjunta del ayuntamiento de Juárez y la CFE, se logró restablecer el paso vehicular y la energía eléctrica después de seis horas de ardua labor en la comunidad de Santa Cruz de Reforma, Chiapas.