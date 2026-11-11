Fuertes lluvias en las próximas horas

Para las próximas horas del miércoles 11 de noviembre se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en la Región Norte y Mezcalapa de Chiapas, derivadas de canales de baja presión en el interior del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el jueves 12 se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en las regiones Maya, Tulijá Tseltal Chol, Meseta Comiteca Tojolabal, mientras que el viernes 13 se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el sureste chiapaneco.

Recomendación

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población de Chiapas y de otras seis entidades del país a reforzar las medidas de prevención ante el pronóstico de lluvias puntuales fuertes.

El SMN advirtió que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, que abarca territorio chiapaneco, durante los tres días del periodo, condición que podría derribar árboles y anuncios publicitarios.

En cuanto a las temperaturas se esperan máximas de 35 a 40 grados Celsius en territorio chiapaneco el miércoles y el jueves, mientras que para el viernes el termómetro oscilará entre 30 y 35 grados Celsius.

Las autoridades meteorológicas reiteraron el llamado a la población chiapaneca a seguir las indicaciones de Protección Civil y consultar las actualizaciones del pronóstico, especialmente en las regiones noreste, este y sureste del estado, donde se concentran las mayores acumulaciones de lluvia previstas para los próximos días.