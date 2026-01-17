Fuertes lluvias para Chiapas por el frente frío 29

La entidad espera para este fin de semana la llegada del frente frío 29, que de acuerdo a los pronósticos se prevén lluvias fuertes que podrían alcanzar los hasta los 75 milímetros principalmente en las regiones norte del estado como: Mezcalapa, De Los Bosques, Norte, Valle Zoque y Metropolitana.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el día sábado el territorio chiapaneco tendrá chubascos; sin embargo, durante el domingo las precipitaciones serán mas fuertes en las regiones mencionadas, mismas que podrían extenderse hasta el lunes.

Las lluvias fuerte podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Frío

Este nuevo sistema frontal reforzará el ambiente frío en la mayor parte del estado debido a la presencia de una masa de aire polar que se posicionará sobre el sureste mexicano. Se esperan temperaturas de hasta 5 grados centígrados en zonas serranas y para la región central mínimas de 11.

Las condiciones climáticas provocarán un nuevo evento de norte en el istmo y golfo de Tehuantepec con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h, a su vez esto generará olas que alcancen hasta los cuatro metros en las costas chiapanecas.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que autoridades de Protección Civil del estado lanzaron una serie de recomendaciones a la población como: transitar con precaución sobre la zona costera, evitar meterse al mar si el oleaje está elevado y mantenerse informados en todo momento.

Asimismo, ante la presencia de un ambiente gélido, han exhortado a la ciudadanía a abrigarse y cuidar la salud principalmente de personas vulnerables como niñas, niños, adultos mayores o personas que padezcan de alguna condición y que las bajas temperaturas puedan afectar.