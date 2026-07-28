Fuertes lluvias preocupan a la ciudadanía

Las fuertes lluvias que se han presentado en San Cristóbal desde el domingo han causado preocupación y daños en la ciudadanía por las inundaciones registradas en distintos barrios como San Ramón y Fátima, en donde los drenes pluviales se han visto superados.

Durante la jornada de este lunes, la Central de Bomberos de San Cristóbal, a través de sus redes sociales, informó del despliegue de personal operativo en diferentes puntos de la ciudad. Señalaron que, tras una lluvia de casi una hora, se dieron a la tarea de desazolvar algunas alcantarillas.

Afectaciones

Indicaron que varios registros ya no cuentan con su tapa debido a la fuerte acumulación de agua. En el caso de la calzada del Cementerio, en el barrio de Fátima, el agua llegó a subir hasta el metro y 20 centímetros.

En la misma zona, bomberos asistieron a hogares inundados para atender las necesidades de la ciudadanía. Por su parte, el representante, Alejandro Aguilar, denunció la falla en un dren pluvial que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, se comprometió a atender durante la manifestación del lunes pasado, donde la problemática del agua estuvo presente.

En el caso de la zona sur, el colectivo Seamos la Maya informó que su colonia, del mismo nombre, ubicada en la parte alta de San Cristóbal, no había registrado inundaciones hasta hace poco, debido tanto al crecimiento urbano de la zona como al poco mantenimiento del drenaje.

Caso similar indicaron locatarios del mercado de San Ramón, quienes sufrieron inundaciones al interior de las instalaciones, hecho que, dijeron, no había sucedido.

“No son inundaciones, son encharcamientos”

Durante una transmisión en vivo, la presidenta municipal, Fabiola Ricci, acompañada del director de Protección Civil (PC) municipal, señaló que en San Cristóbal no se presentaron inundaciones, sino encharcamientos.

“Una inundación es aquella que trae una afectación directa a un bien”, indicó la edil, quien en otra transmisión informó que el túnel de la ciudad se encuentra trabajando de buena forma.