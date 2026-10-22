Fuertes lluvias sorprenden a caravana Fe y Esperanza 2

Cansados por la caminata y mojados por las intensas lluvias que los alcanzaron, cientos de migrantes que integran la caravana “Fe y Esperanza 2, Sin Fronteras” llegaron al poblado Huehuetán Estación.

En su primer día de éxodo, tras salir de Tapachula la tarde del martes, solicitaron el apoyo humanitario a las autoridades federales, estatales y municipales.

Informaron que se les había complicado conseguir alimentos y atención a la salud para mujeres y niños.

En el domo del parque 5 de Mayo, permanecieron durante todo este miércoles preparándose para continuar la ruta que han seguido todas las caravanas, buscando llegar al norte del país.

Se dijo que a los centroamericanos también se les han sumado algunas personas de Cuba, Venezuela y Haití, que durante meses esperaron que las autoridades migratorias y de la Comar, les otorgaran sus documentos de legal estancia.

Ante las fuertes lluvias que se han registrado en la región y los pronósticos de que continuarán, se cubren con bolsas de nylon.

Hasta el momento el contingente no ha recibido ninguna petición del Instituto Nacional de Migración (INM) para ayudar a regularizarlos en el país.