Fuertes ráfagas de viento impactan varias zonas

La Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas informó de la atención que brindó el personal en varias zonas de la entidad, debido a las fuertes rachas de vientos que se registraron en las últimas horas.

Los trabajadores de la institución hicieron un despliegue en diversos puntos, como parte de la atención a los reportes por los árboles que cayeron a consecuencia del viento.

“La prevención es nuestra mejor herramienta. Por ello, exhortamos a la población a que si detectan algún árbol en malas condiciones que represente un riesgo de caída, lo reporten de inmediato al 9-1-1”, informó la secretaría.

Los trabajos que realiza el personal de la institución buscan reducir riesgos a la población en la próxima temporada de lluvias.

La secretaría comentó que se mantiene una vigilancia constante en la entidad, con la intención de cuidar la integridad de las familias chiapanecas.

En las últimas horas en Tuxtla Gutiérrez se reportó una ráfaga de viento, factor que provocó que colapsara un árbol frente a las instalaciones a la Unidad Administrativa, ubicada en la colonia Maya.

Este incidente provocó que varios vehículos presentaran afectaciones materiales, debido a que esa planta cayó sobre varias unidades particulares.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, horas después, confirmó que personal de la Secretaría de Protección Civil municipal retiró los restos del árbol que cayó sobre vehículos en esa parte de la ciudad.

“Elementos trabajan en la zona para retirar los árboles y reducir riesgos para la población y automovilistas”, remarcó la autoridad de Tuxtla Gutiérrez.