Fuertes vientos dañan al mercado de Arriaga

Los intensos vientos que se registraron la madrugada de este martes provocaron afectaciones en las instalaciones del mercado público Belisario Domínguez en Arriaga.

Varias láminas se despegaron además de que la energía eléctrica se fue por espacio de cuatro horas, informaron los propios comerciantes.

La intensidad de los vientos también provocó que los clientes del mercado se ausentaran, por lo que las ventas de este martes estuvieron por debajo de lo esperado; de igual forma sucedió con todos los negocios de la ciudad de Arriaga, en donde la mayoría cerraron sus puertas.