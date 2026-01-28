Fuertes vientos dejan a Teopisca sin luz

Las ráfagas de vientos que se dejaron sentir la noche y madrugada del martes a consecuencia del frente frío número 30, dejaron sin luz por más de 15 horas a la cabecera municipal y comunidades de Teopisca, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas a los comerciantes.

Muchas personas se mostraron angustiadas al estar incomunicados vía celular (sin señal, sin servicio, como WhatsApp).

Falla en el servicio

Los fuertes vientos dañaron el cableado eléctrico, dejando sin energía al municipio. Tortillerías, supermercados y otros establecimientos comerciales suspendieron actividades por la falta de energía.

La interrupción del servicio ocurrió alrededor de las 12 de la noche del lunes y fue pasadas las cuatro de la tarde de este martes cuando se restableció.

La falta de luz ocasionó malestar entre los habitantes, sobre todo entre los comerciantes, quienes amenazaron con bloquear la carretera si Comisión Federal de Electricidad (CFE) no la restablecía

Por su parte, el Ayuntamiento de Teopisca informó por la mañana del martes que debido a los intensos vientos registrados, varias líneas de la CFE resultaron afectadas, lo que provocó la interrupción del suministro en distintas zonas del municipio.

Entre los negocios más afectados estuvieron tortillerías, supermercados, pastelerías, carnicerías, peleterías, entre otros.