Fuertes vientos dejan sin luz a Teopisca

Los fuertes vientos que se registraron la mañana de este domingo a consecuencia del frente frío número 37, dejaron sin luz la ciudad y comunidades de Teopisca.

Los vientos dañaron el cableado eléctrico lo que ocasionó que desde el mediodía se quedara sin luz la población. Fue por la noche cuando se restableció el servicio.

Esto ocasionó que ciudadanos mostraran su inconformidad en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), solicitando que arregle el cableado ya que cada vez que se registran vientos se quedan sin energía. Lo que ocasiona al comercio fuertes pérdidas económicas.

Llamado

Piden también que exista una guardia permanente de trabajadores de CFE en la ciudad, que atienda estas fallas que con frecuencia ocurren en Teopisca, reconocida por su rica gastronomía.

Cabe señalar, que apenas a finales del mes de enero pasado ocurrió lo mismo. En esa ocasión la falla ocasionó que por más de 15 horas no tuviera energía la ciudad.