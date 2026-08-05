Fuertes vientos derriban árboles en carreteras

Fuertes vientos registrados la mañana de este martes provocaron la caída de árboles, uno de los casos sobre un vehículo en el tramo carretero de Tapachula a Puerto Madero.

En este caso, el árbol cubrió los cuatro carriles de la carretera, por lo que la circulación se vio suspendida en tanto se realizaban trabajos para retirarlo.

Personas que se percataron que un vehículo color azul había quedado bajo las ramas, auxiliaron al conductor, que resultó ileso, solamente con crisis nerviosa, aunque la unidad sufrió daños materiales de consideración.

Otro caso

Personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) también reportó que sobre la carretera Costera en el tramo de Tapachula a Huixtla, a la altura del Servicio Médico Forense (Semefo), una rama de un árbol cayó sobre la carretera, obstruyendo un carril de circulación.

La dependencia indicó que ambas vialidades ya quedaron liberadas, tras realizarse los trabajos para el retiro de los árboles.

Las autoridades recomendaron a los conductores que extremen precauciones al circular por las carreteras, sobre todo cuando se presentan los fuertes vientos y lluvias.