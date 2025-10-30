﻿﻿
ChiapasTuxtla

Fuertes vientos por frente frío número 11

Octubre 30 del 2025

El desplazamiento del frente frío número 11 sobre el sureste del país propiciará un notable descenso de las temperaturas y vientos intensos en la región, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.

Pronóstico

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el sistema frontal, en interacción con el forzamiento orográfico y la inestabilidad atmosférica, tendrá su mayor impacto durante el día jueves 30 de octubre, generando lluvias puntales de 25 a 50 mm especialmente en las regiones del norte del estado.

