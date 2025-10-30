Fuertes vientos por frente frío número 11

El desplazamiento del frente frío número 11 sobre el sureste del país propiciará un notable descenso de las temperaturas y vientos intensos en la región, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.

Pronóstico

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el sistema frontal, en interacción con el forzamiento orográfico y la inestabilidad atmosférica, tendrá su mayor impacto durante el día jueves 30 de octubre, generando lluvias puntales de 25 a 50 mm especialmente en las regiones del norte del estado.