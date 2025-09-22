Fuertes vientos provocan caída de árboles

Vientos huracanados provocaron la caída de varios árboles en el camino a la ranchería Palo Blanco, en el municipio costero de Tonalá, dejando a la zona sin el servicio de luz eléctrica, esto debido a que uno de los cables de alta tensión también resulto afectado, así lo dieron a conocer habitantes del lugar en voz de Mario de la Cruz Ramos.

Los vecinos del lugar reportaron que los vientos se registraron a altas horas de la madrugada del domingo, provocando temor entre la población debido a que el suministro de luz se interrumpió por algunas horas.

Los pobladores reportaron que los vientos tuvieron una duración de al menos cuarenta minutos, tiempo que provocó el derribo de varios árboles en las rancherías el Vergel, Juan Sabines y camino a la comunidad El Terrero. Debido a esto el paso vehicular se vio afectado en algunas zonas, generando inconformidad entre transportistas.

Asimismo las autoridades de Protección Civil (PC) exhortaron a los habitantes a tener precaución cuando transiten estos caminos, debido que la temporada de lluvia suele venir acompañada de fuertes vientos y pueden resultar peligrosos.