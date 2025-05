Fuerza Pakal ha traído orden y paz al estado

“La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) ha traído al estado de Chiapas orden y paz, han trabajado sin descanso para que el estado tenga tranquilidad”, consideró la delegación Chiapas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Lamentan señalamientos

Raquel Gordillo Cano, delegado de la cámara en Chiapas, lamentó que en los últimos días estén señalando a la corporación por un elemento que desertó de la FRIP, a pesar de que los resultados para la entidad están a la orden del día.

Al respecto expresó que el actuar de los pakales es el de hacer su trabajo, “definitivamente están pisando, están combatiendo intereses ilegales, es la única razón para que los critiquen y los señalen”.

Comentó que cada uno de los elementos de esta fuerza está arriesgando el físico y están siendo exigidos más del cien por ciento para poder cumplir a cabalidad su función.

Estado de emergencia

“Nosotros sabemos que todos los elementos de la Fuerza Pakal están concentrados, no pueden ir a sus lugares de origen, tienen pocos días de descanso, mientras tanto, todo el tiempo andan en estado de emergencia, están disponibles para actuar”, expresó.

Desde su perspectiva, como en todas corporaciones no faltará un elemento que no esté de acuerdo, o que no pase los exámenes de confianza y sea dado de baja.

Concretamente en el caso del video que circuló días atrás, consideró que en las corporaciones de seguridad existen los mecanismos internos para dar a conocer o denunciar las inconformidades para que se puedan tomar acciones al respecto.

Acciones

“Nuestro estado de Chiapas necesita actualmente la entrega total de nuestras autoridades y es precisamente la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal la que lidera estas acciones, expone el físico, es la que se arriesga más, pero es una exigencia que el estado requiere”, expresó.

En este sentido, agradeció el arduo trabajo que están realizando los elementos de la FRIP y exigió que sigan en este tenor.

“El sector autotransporte está agradecido con todo lo que han hecho y si existe inconformidad de algún elemento pues que renuncie, ya que la paz requiere de aciones contundentes”, puntualizó.

Por último, destacó que desde el arranque de operaciones de la FRIP, se ha recuperado la tranquilidad, la movilidad al interior y fuera del estado, se ha dado golpes a la delincuencia, se controló la inseguridad desarticulando brazos como los “Motonetos” en San Cristóbal y se ha devuelto el pueblo a los ciudadanos, como es el caso de Frontera Comalapa.