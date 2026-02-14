Fuerzas armadas de México, ejemplo de soberanía y lealtad

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) son instituciones encargadas de la defensa de la soberanía del país; los elementos tienen dentro de su formación valores como la lealtad, compromiso y hasta unión nacional.

En las diversas fases de preparación, el personal de estas fuerzas armadas adquiere conocimientos para defender al pueblo mexicano y, en aquellos casos donde ocurren algunas emboscadas, su entrenamiento les permite repeler cualquier agresión.

Las mujeres son claves

Alexa Yamileth Ramos Toledo pertenece al 20 Batallón de Ingenieros de Combate (en Chicoasén) y para ella es un honor formar parte de las fuerzas armadas.

La soldado de zapadores explicó que a través de su formación puede ayudar a la población en casos de desastres naturales, sobre todo, con la aplicación del Plan DN-III-E.

Sabiendo la responsabilidad que implica portar el uniforme, comentó que las mujeres en el mundo militar cuentan con igualdad de oportunidades para hacer el servicio.

Áreas militares

En el simulador de tiros se realizan prácticas dentro de las fases de adiestramiento, a través del uso de armas FX y pistolas nueve milímetros.

Las actividades consisten en que los elementos (de manera virtual), ingresan a una casa de seguridad que es habitada por personas transgresoras de la ley, la idea es evitar que civiles resulten heridos.

El simulador de tiros ayuda a que personal de las fuerzas armadas en primera fase se familiaricen con el arma para tener todos los conocimientos y saber cómo actuar ante alguna eventualidad.

Valentía y equipo

Al interior del Centro de Adiestramiento de la VII Región Militar, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, personal de la Guardia Nacional (GN) realizó un ejercicio de cómo repelen una agresión o emboscada.

Ahí se ponen en práctica todos los conocimientos que se adquieren a lo largo de todas las fases de adiestramiento. Las fuerzas armadas cuentan con los recursos materiales necesarios para proteger la soberanía del país.

Se trata de un espacio que sirve para llevar a cabo el adiestramiento, a través de movimientos que permiten a los elementos de las fuerzas armadas despejar obstáculos de puertas y ventanas en un sitio que simula un poblado. En estas actividades se utilizan las armas FX 5.56 y Galil 5.56.

“Enemigo a la izquierda”, “Despejado”, “Solicito apoyo para avanzar”, se escucha en los ejercicios de adiestramiento mientras suena las armas usadas en las actividades.

Finalmente, la soldado de zapadores Ramos Toledo invitó a las mujeres a que formen parte del reclutamiento que hacen las fuerzas armadas y comenta que pueden acercarse a cualquier instalación militar para consultar los requisitos.