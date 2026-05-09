Fuerzas armadas siguen reclutando a personal

Las fuerzas armadas, entre ellas el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, informaron que se mantiene abierta la convocatoria de reclutamiento para que las personas formen parte de las filas de estas instituciones.

La invitación, que lanzó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la VII Región Militar y la IV Región Aérea Militar, es totalmente gratuita y hay vacantes en diversas áreas operativas.

Para las personas interesadas, pueden acudir a la instalación militar más cercana que tengan, en esos espacios les brindarán más detalles sobre el reclutamiento.

Varias actividades

En las áreas, además de la operativa, aparecen otras de servicios y administrativas. Destaca el rubro de armas, en la que se encuentran Infantería, Artillería y Caballería.

También aparece la parte de los servicios técnicos en rubros como Mecánica Automotriz e Industrial, además de Electricidad, Plomería, Herrería, Carpintería, Albañilería, entre otras.

Requisitos

Para las personas que están interesadas, hay algunos requisitos que se deben de cumplir, dentro ellos la nacionalidad mexicana por nacimiento. La estatura mínima es de 1.63 metros para varones y 1.56 para mujeres.

También se solicita a las personas que cuenten con el grado mínimo de estudios con secundaria, así como tener entre 18 y 29 años de edad.

En caso de tener tatuajes, las autoridades militares informaron que no estén visibles en el momento de portar el uniforme y que las dimensiones no excedan los 10 centímetros.

“Acude a la Instalación militar mas cercana, donde te brindaran la información complementaria”, informaron las fuerzas armadas como parte de la invitación para el reclutamiento

Sobre los servicios administrativos se ofertan espacios de Oficinista, Archivo, Contabilidad, Informática, Fotografía, además de áreas de sanidad como asistente Médico, Enfermería, Odontología. En lo que corresponde a la Fuerza Aérea se busca reclutar a especialistas en Mantenimiento Aéreo.