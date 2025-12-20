Fugas complican el abasto de agua

El director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), Juan Luis Paniagua Moguel, informó que el organismo atiende entre 40 y 45 reportes diarios de fugas y enfrenta daños severos en infraestructura de más de 40 años. Asegurando que, pese a las reparaciones en curso, no se ha detenido el suministro de agua, aunque sí se han hecho ajustes temporales en la distribución.

Explicó que, debido al volumen de incidencias, el organismo prioriza las fugas en tuberías principales, las que abastecen a colonias completas, mientras las tomas domiciliarias se atienden gradualmente.

“Las colonias como Las Granjas presentan altos índices de fugas debido a la topografía y al material con el que se instalaron las líneas, principalmente polietileno de alta densidad, que se fatiga con los cambios de presión”, señaló.

Otros sectores, como San Francisco, también registran daños constantes por la antigüedad de su infraestructura, con tuberías de más de 40 años.

Actualmente, Smapa realiza una intervención mayor en la línea de 30 pulgadas del brazo norte bajo, que va desde la planta potabilizadora hacia la zona norte-oriente de la ciudad, a la altura de la colonia 24 de Junio.

Ahí, se detectó una fuga ubicada en avenida Vicente Cortés, entre Rosa del Poniente y Ricardo Flores Magón.

Paniagua Moguel recordó que la primera fuga se presentó desde el 10 de agosto, dentro del Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión, lo que obligó a cambiar 81 metros de tubería.

Aunque la línea volvió a operar el 21 de octubre, una nueva fuga surgió horas después en un tramo cercano a la Escuela de Educación Especial.

“Estamos esperando la llegada de seis tramos de tubería de acero para continuar la reparación. Son daños derivados de la antigüedad de la infraestructura”, explicó.

Suministro de agua no se suspende

El director aseguró que, pese a los daños, el suministro de agua no se ha suspendido.

Smapa realizó maniobras para abastecer a siete derivaciones desde fuentes alternas, incluyendo el tanque del kilómetro 4.