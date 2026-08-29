Fumigan 255 escuelas del Soconusco

Al menos 255 escuelas públicas de la región del Soconusco fueron sometidas a fumigación antes de que se reinicien las clases el próximo lunes, con lo cual se fortalecen las acciones para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

En el marco de la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya, la Jurisdicción Sanitaria VII dio a conocer que, además, en coordinación con las autoridades municipales, se levantaron más de 70 toneladas de cacharros.

Explicó que también se visitaron mil quince viviendas promoviendo el saneamiento básico.

La fumigación de las instituciones educativas es básica, ya que, ante el inicio del ciclo escolar a partir de este lunes, se protegen a las niñas, niños, adolescentes y a las familias en general, precisó la dependencia de la Secretaría de Salud.

Indicó que esas acciones forman parte del trabajo permanente para reducir los criaderos del mosquito Aedes aegypti y prevenir la transmisión de enfermedades.

Reconoció la participación de los ayuntamientos y de los ciudadanos para mantener los espacios libres de criaderos; además, pidió continuar con las medidas de lava, tapa, voltea y tira, para evitar los depósitos en donde se acumule agua, ya que es ahí donde se reproduce el mosco.