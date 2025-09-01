Fumigan centros escolares contra el dengue

Ante el inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Salud realiza un programa de nebulización en las escuelas de la región del Soconusco y Costa, para proteger a la población estudiantil de las enfermedades transmitidas por vectores, entre ellas el dengue.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Jaime Ordóñez Granja, explicó que las acciones se realizan en conjunto con la Secretaría de Educación, con la finalidad que los planteles escolares se encuentren sanitizados para el retorno a clases.

Las fumigaciones en las escuelas son para combatir la proliferación de mosquitos que puedan afectar la salud de la población estudiantil, y evitar contagios de enfermedades, precisó.

Se descartó que el producto químico que se utiliza pueda afectar a los estudiantes, dado que solo ataca a los moscos, cuando se posan sobre las paredes impregnadas entran en contacto con el insecticida y mueren, con lo que se garantizan espacios escolares libres.