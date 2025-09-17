Fumigan en jardines de niños por dengue

Con el propósito de evitar la proliferación del dengue, realizaron actividades de fumigación en los jardines de niños Manuel Carpio y Juan Castro, así como en las escuelas primarias 15 de Septiembre y Esther Escobar, en la ciudad de Pijijiapan.

Las autoridades de Salud informaron que la intención principal es que los niños no se contagien de dengue, ya que su proliferación se ha convertido en una enfermedad muy peligrosa, la cual si no se cura a tiempo el paciente corre riesgos importantes.

Por tal motivo la fumigación se realizó la mañana de este martes, tanto en interior y exterior de las instituciones educativas, por lo que se espera que el dengue no llegue a los menores estudiantes ni a las personas adultas.

Además, continúa la búsqueda intensiva de la chinche transmisora de la enfermedad de chagas, en la localidad Nueva Urbina del mismo municipio.

A su vez, se dio a conocer que se realiza de manera decidida el combate contra la chinche que trasmite la enfermedad de chagas, esto en los poblados de Nueva Urbina, perteneciente al municipio de Pijijiapan.