Fumigan escuelas antes del inicio de clases

A unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar, autoridades de salud iniciaron una campaña de termonebulización en las escuelas de la región del Soconusco.

Lo anterior tiene como finalidad prevenir enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y otras arbovirosis, mediante la reducción de la presencia del mosco transmisor.

Brigadas de la Jurisdicción Sanitaria VII iniciaron las acciones en las escuelas primarias Artículo Tercero Constitucional, Francisco Villa y Venustiano Carranza; los jardines de niños Sor Juana Inés de la Cruz y Agustín R. Altamirano, así como en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, todas ubicadas en el municipio de Mapastepec.

Con ello, también se fortalecen los entornos escolares seguros y saludables, para cuando los niños y jóvenes retornen a clases en los últimos días de agosto, indicó la dependencia.

Asimismo, pidió a los padres de familia, a los directivos y maestros de las distintas escuelas coordinar acciones para mantener a los planteles educativos libres de criaderos de mosquitos, porque de esa manera se previenen las enfermedades.