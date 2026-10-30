Fumigan panteón municipal de Teopisca

Personal de la Jurisdicción Sanitaria II de San Cristóbal de Las Casas, en coordinación con la autoridad del municipio de Teopisca, puso en marcha una campaña de fumigación en el Panteón Municipal.

Lo anterior con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas en materia de salud pública durante la presente temporada de “Todos Santos” y “Fieles Difuntos”.

Estas acciones forman parte de las medidas precautorias para contribuir al control del mosquito transmisor del dengue y reducir los riesgos sanitarios.

Lo anterior en coordinación con las autoridades del municipio con el compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones del sector Salud para promover la prevención, proteger el bienestar de las familias y procurar espacios más seguros y saludables para las y los ciudadanos.

Cabe señalar que los días 1 y 2 de noviembre, mayoritariamente, acuden cientos de personas al Panteón Municipal de Teopisca a visitar a los familiares que se adelantaron en el camino.