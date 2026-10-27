Fumigan panteones del Soconusco

Ante la cercanía de las celebraciones del Día de Muertos, autoridades de Salud y municipales emprendieron acciones de fumigación y saneamiento básico en los panteones de la región del Soconusco.

De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria VII, hasta el momento se han aplicado acciones de control larvario, rociado residual y nebulización espacial en 37 camposantos de 16 municipios, desde Mapastepec hasta Suchiate.

Establecieron que la finalidad es “prevenir el incremento del dengue”, ya que en esos lugares por el uso de agua en floreros es donde se reproduce el mosco Aedes Aegypti, transmisor de esa enfermedad.

Exhortos

Por ello, también se hacen exhortos a la población a continuar con la estrategia de “Lava, tapa, voltea y tira”, procediendo al cambio de agua de los floreros por arena y el uso de flores naturales por artificiales.

De lo que se trata, apuntó la dependencia de Salud, es de mantener los panteones limpios y libres de criaderos de mosquitos y con ello, prevenir enfermedades que pueden afectar a los visitantes.