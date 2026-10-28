Fumigarán 250 panteones para evitar contagios

Personal de la Secretaría de Salud realiza un despliegue en alrededor de 250 panteones de Chiapas, con la intención de realizar un control larvario, previo a las festividades del Día de Muertos.

Félix González Cruz, jefe del departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector, detalló que se realizarán nebulizaciones y control de criaderos, para reducir riesgos de contagios de dengue, zika y chinkunguya.

Espacios prioritarios

Comentó que los panteones de mayor afluencia se ubican en la región Metropolitana, Costa, Soconusco y la parte Norte, por lo que son espacios prioritarios y también de riesgo.

El biólogo recordó que el mosco transmisor está presente a lo largo de todo el año, por eso la relevancia de hacer las acciones preventivas.

Adentro de un panteón, explicó, la vegetación crece de manera descontrolada y puede servir de refugio para el mosquito transmisor, mientras que un recipiente con agua se vuelve un criadero en solo tres días.

Consejos

González Cruz comentó que desde la parte institucional se hacen los trabajos, pero es importante que haya colaboración de la población con algunas recomendaciones.

Dentro de ellas aparecen que haya limpieza, que la basura se deposite en su lugar, que cambien el agua de los floreros por recipientes con arena húmeda (para evitar criaderos), además de usar repelentes y ropa de manga larga en la medida de las posibilidades.

Una vez terminen las celebraciones, brigadistas especializados acudirán de nuevo a los panteones para verificar si quedaron criaderos y si es necesario una nueva intervención de control larvario o de nebulizaciones.

Finalmente, comentó que todas las actividades preventivas están programadas en diversas etapas y la fumigación se hará a mitad de semana y hasta un día antes, debido a que hay moscos que aún nacerán y se busca evitar riesgos en la salud de la población.