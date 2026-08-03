Funcionarios no deben servirse del recurso público

La diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional (PAN), vocal de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, consideró lamentable que existan servidores públicos que utilicen los recursos públicos para beneficio personal y confió en que las investigaciones por actos de corrupción por exfuncionarios se desarrollen conforme a derecho.

“Ojalá que el procedimiento se lleve de acuerdo con lo que marca la ley. La ciudadanía busca que sus servidores públicos actúen correctamente y que no se beneficien del recurso público”, expresó.

Diferentes legisladores coincidieron en que el combate a la corrupción no debe detenerse y que los procesos deben sustentarse en pruebas técnicas y jurídicas.

Exigencias ciudadanas

Respecto a las exigencias ciudadanas para que también se investigue al exsecretario de Salud, la legisladora recordó que desde el inicio de la actual Legislatura se pronunciaron a favor de que quienes hayan incurrido en irregularidades rindan cuentas ante las autoridades competentes.

“Nosotros hicimos un posicionamiento para que quienes hayan hecho un mal uso de los recursos públicos comparezcan y den las explicaciones necesarias a la ciudadanía”, indicó.

Ibarra Gallardo pidió que las instituciones encargadas de procurar justicia actúen con responsabilidad y sin excepciones.

“Que la justicia haga lo que le corresponde y que quienes operan el sistema de justicia hagan lo correcto, para que este tipo de personas no queden libres de cualquier sanción”, concluyó.