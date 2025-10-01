Fundación Chisco firma convenio con PADF

La Fundación Chisco, que preside Francisco Javier Martínez Ramos, realizó firma de convenio con la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF) México, ante la presencia de empresarios hoteleros, instituciones, organizaciones y ciudadanos de San Cristóbal de Las Casas.

La directora de la fundación PADF, Valeria Uribe Robles, dijo que la finalidad de este convenio es “atender las necesidades de las personas vulnerables en esta región, como son los jóvenes”.

Previo a la firma, se realizó la reunión con los representantes de la asociación de hoteles, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, así como ciudadanos en lo particular de San Cristóbal de Las Casas.

Propósito

La PADF es una Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como objetivo el crecimiento económico, fortalecer la seguridad y el estado de derecho y garantizar oportunidades para las poblaciones más vulnerables, como son los jóvenes de entre 18 a 30 años.

Se informó que en el caso de la ciudad colonial estarán trabajando con la fundación de Francisco Javier Martínez Ramos, para apoyar a los jóvenes con cursos de capacitación y talleres en temas de turismo, preparación de alimentos, servicios al público, baristas, entre otros.

Uribe Robles agregó que son cursos totalmente gratuitos, ya que se cuenta con los fondos que le da la Unión Europea; también imparten temas de capacitación en derechos laborales para que los jóvenes conozcan sus derechos.