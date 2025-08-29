Fundamental reparar los 2 mil km de carretera

El anuncio del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para rehabilitar aproximadamente dos mil kilómetros de carreteras estatales, será de gran ayuda para reducir los accidentes y facilitar la movilidad de productos, resaltó el vicepresidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas, Mario Alberto Bustamante Mendoza.

“Es bueno que el mandatario estatal se esté dando a la tarea de revisar los caminos para saber en qué condiciones están. Aplaudo eso, es primera vez que veo que un gobernador está haciendo esas cosas”, complementó.

Destacó el líder transportista que el hecho que haya una mejor infraestructura vial también ayuda a la seguridad y permite un ahorro en los mantenimientos de los vehículos.

Gremio debe participar

Ahora el sector, consideró, debe sumarse al llamado del gobernador, en el sentido de expresar las inquietudes que tengan sobre los caminos que no estén en buenas condiciones para que haya intervención.

La rehabilitación de las carreteras, agregó, también genera beneficios para el gremio del transporte con el acarreo de materiales, y para la sociedad es algo positivo al tener vías arregladas.

Bustamante Mendoza consideró que es necesaria la intervención con trabajos de rehabilitación, debido a que hay zonas que son complicadas de transitar o las unidades tenían que desplazarse a baja velocidad; en algunas ocasiones era un factor para que los transportistas terminaran asaltados.

Deslaves

El vicepresidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas, Mario Alberto Bustamante Mendoza, comentó que en algunos sitios los deslaves provocan que haya un mantenimiento mayor.

“Tener una buena carretera ayuda en todos los sentidos, desde cumplir con la movilidad de alimentos, hasta la entrega de ayuda humanitaria o el desplazamiento de ambulancias en caso de emergencia”, remarcó.