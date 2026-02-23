Fundan la Red de Educación Intercultural

Se realizó el acto fundacional de la Red Latinoamericana de Educación en Interculturalidad (RLEI-UDUALC), cuya acta constitutiva fue firmada por el rector Oswaldo Chacón Rojas y el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Roberto Escalante Semerena, teniendo como testigo de honor al secretario de Educación del Estado, Roger Adrián Mandujano Ayala.

Ante los representantes de las distintas instituciones que forman parte de este organismo que se dieron cita de forma presencial y virtual, el rector Oswaldo Chacón Rojas, aseguró que las universidades tienen la obligación de arraigar el valor y el principio de la interculturalidad para contribuir a materializar políticas públicas concretas acerca de esto.

Señaló que la fundación de la red permitirá generar un consenso acerca de la interculturalidad y cómo poder hacer de ella un eje transversal en el ámbito educativo, para que las juventudes se apropien del mismo.

Interculturalidad

Asimismo, el secretario General de la UDUALC, Roberto Escalante Semerena, comentó que la interculturalidad no es solamente el rescate o preservación de la cultura, lenguas o tradiciones de toda América Latina y el Caribe, sino una apropiación de todo ello y su asimilación, para hacer nuestras sociedades más igualitarias, con respeto y diálogo.

También, el secretario Académico y presidente de esta Red, Florentino Pérez Pérez, declaró que con este acto fundacional se inicia el andar en el reconocimiento de la diversidad y de los saberes, para bien de todos los pueblos originarios y de la sociedad en general.

Al respecto, el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, explicó que la interculturalidad no es solo un tema indígena, es un tema universal, que tiene que ver con todas las sociedades y que debe llevarnos a conocer nuestra identidad, con un sentido de identidad total.

Asimismo, el reconocido antropólogo Andrés Fabregas Puig, recordó que para los pueblos originarios la interculturalidad no es un tema nuevo, pues desde sus orígenes han convivido, comerciado y se han organizado a través de esta idea de comunidad.

Dicha red cuenta con la participación de académicos de México, Colombia, Brasil, Chile y otros países, buscando alcanzar una reconfiguración del pensamiento científico y pedagógico, que permita transitar de un modelo educativo tradicional a uno que abrazara la diversidad étnica y lingüística, estando diseñada para impactar a diversos actores de la comunidad académica y social.