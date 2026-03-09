Gabriela Monserrat, la lealtad de servir a México

Estar dentro del mundo militar fue un sueño y con el paso de los años, se convirtió en realidad para Gabriela Monserrat Jiménez Corzo, quien pertenece al 20 Batallón de Infantería en el área de fusileros.

Originaria de Tuxtla Gutiérrez, su ingreso ocurrió a los 20 años de edad. Actualmente tiene dos años de servicio y las ganas de seguir creciendo.

Describe el proceso con “altas y bajas, uno se adapta” y conforme avanzó el tiempo, aprendió lo que significa formar parte del Ejército Mexicano.

Al estar en el área de Infantería, Jiménez Corzo recordó que la primera vez que le tocó estar en operaciones fue en Sinaloa.

Posturas

Jiménez Corzo considera que el papel de las mujeres dentro del Ejército Mexicano es bueno, en el sentido de que les proporcionan oportunidades para crecer de manera profesional.

Para ella es un honor y una gran responsabilidad portar el uniforme, debido a que por delante está el compromiso de servir a México.

La familia ha sido clave en su aprendizaje dentro de la parte militar y son ellos los que le proporcionan el apoyo necesario en el lado emocional.

Liderazgo

Que ahora el Ejército Mexicano tenga una comandanta suprema, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que para las mujeres militares representa liderazgo y un avance histórico.

La integrante del 20 Batallón de Infantería, explicó que parte de su adiestramiento estuvo marcado por un entrenamiento físico, además de una formación marcada por el compromiso de los valores.

Finalmente, dijo que es importante que más mujeres se vayan sumando a las filas del Ejército Mexicano, un medio que permite a sus elementos crecer profesionalmete.