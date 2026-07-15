Gaby, en estado de salud delicado

Autoridades del Zoológico, Centro de Conservación Natural “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT), confirmaron que Gaby, una jaguar de 20 años, enfrenta una situación delicada de salud por enfermedad renal y una alteración en sus células sanguíneas de origen inmunológico.

Recordaron que el pasado 10 de junio se compartió una actualización de la condición del animal, el cual pasa por una etapa geriátrica excepcional para su especie y para los años que tiene.

“Desde entonces, Gaby ha permanecido bajo atención médica especializada y el seguimiento continuo de nuestro equipo de médicos veterinarios y cuidadores”, detalló el ZooMAT.

Atención de especialistas

Se informó que el tratamiento contra la enfermedad renal ha generado en la ejemplar una evaluación favorable, pero después registró una baja en el apetito y se hicieron nuevos estudios clínicos, para analizar qué ocurría y detectaron células sanguíneas.

Esa condición, detallaron desde el ZooMAT, ha hecho que Gaby enfrente un desafío en su salud. Un equipo de especialistas trabaja en el tratamiento para procurar que el animal recupere su bienestar.

“Sabemos el lugar tan especial que Gaby ocupa en el corazón de miles de personas. Agradecemos profundamente cada mensaje de cariño y apoyo que hemos recibido”, remarcó el ZooMAT.

Por último, se detalló que se dará acompañamiento y respeto a la hembra de jaguar, con la mejor atención que sea posible en esta etapa que enfrenta.