Galería Rodante: autobús promoverá imagen de Chiapas

La Secretaría de Turismo en Chiapas, que dirige María Eugenia Culebro Pérez, en coordinación con el grupo ADO, pusieron en marcha una galería rodante a través de un camión, el cual encargará de mover a la población en algunas zonas del país.

El gerente general en Chiapas del grupo ADO, Arturo García Miranda, explicó que la unidad se desplazará por diversos tramos carreteros del sureste.

Promueven atractivos naturales

El autobús está forrado de diversos paisajes de Chiapas, destacando la selva, las guacamayas y el turismo de naturaleza. Lo que se busca es que las personas vean más la imagen de la entidad y les genere interés de visitarla.

García Miranda describió al vehículo como el “embajador móvil” del arte, el color y la riqueza chiapaneca, mismos que llegará a miles de personas, a través de los recorridos que hará el vehículo.

Más afluencia

En su intervención, la secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, afirmó que el autobús llevará la imagen de Chiapas a miles de viajeros lo que impulsará los destinos en diversos corredores turísticos.

Frente a quienes asistieron al evento, compartió cifras, las cuales se relacionaron con el hecho de que el 90 % de todo el turismo en el país se desplaza a través de las carreteras.

Comentó a que a nivel local hay alta afluencia de visitantes y por eso una de las políticas públicas fue el fortalecimiento de las vías de comunicación, lo que ha generado una mayor confianza para quienes se desplazan en los tramos carreteros.

Agregó que el gobierno del Estado ha trabajado para la promoción de los destinos chiapanecos, acciones que se están llevando a cabo con la colaboración del sector público y privado.

Sale a las carreteras

En el primer recorrido hecho, el autobús movió a jóvenes chiapanecos al centro ecoturístico conocido como “El Chiflón”, trabajo que se hizo en coordinación con el Instituto de la Juventud (Injuve).

Finalmente, enfatizó que el propósito es que todos sean embajadores y promotores para que se sepa que Chiapas es, efectivamente, un destino extraordinario por naturaleza.