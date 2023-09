Gálvez propone seguridad, empleo y salud para Tuxtla

Catalina Carabantes, secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN) en Tuxtla Gutiérrez, destacó que Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Frente Amplio por México a la presidencia del país, podría aterrizar sus propuestas en la capital chiapaneca, muy identificadas en los sectores de seguridad, empleo y salud.

La secretaria general manifestó el trabajo realizado a nivel nacional por la coalición Frente Amplio por México (FAM), debido a que se ha avanzado en la designación temprana de su representante oficial. Al mismo tiempo, desde la localidad se han adelantado con la organización de los consejos distritales y municipales.

Según la dirigente, la candidata nacional podría aterrizar su proyecto de seguridad para la capital chiapaneca, debido a que su programa federal ha sido fortalecido con una visión ciudadana.

“Necesitamos darle a la ciudadanía lo que requiere. Mejorar el sistema de salud que tanto necesitamos. Todo ello incentivaría a personas para invertir en Tuxtla Gutiérrez, y así generar empleos”, dijo.

Carabantes destacó la apertura del partido a nivel municipal, derivado del discurso de Gálvez: “(…) se abrió una luz de esperanza en la ciudadanía que no se veía, y ante la ola de devastación que ha tenido el gobierno actual, Municipal y Federal (…), estoy, en lo personal, visitando las colonias, la gente viene y me invita, y si me invitan voy, así lo he dicho”.

Acatarán la ley

En otro sentido, la secretaria aseguró que acatarán la ley recientemente publicada del Congreso del Estado, conocida como “3 de 3” (Ley Tres de Tres), con la que hombres acusados anteriormente de violentar a víctimas mujeres ya no podrán ocupar cargos de representación popular o ser servidores públicos.

El Congreso del Estado decidió adicionar la fracción VI al artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, para establecer como causa de suspensión de derechos a las personas que tengan una sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, así como en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual.

Asimismo, por violencia familiar, violencia familiar equiparada, delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Las personas señaladas de cometer cualquiera de las anteriores acciones no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular ni ser nombradas para un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Ante esto, Carabantes afirmó el cumplimiento de la ley por parte del PAN: “También es parte de la lucha de las mujeres y se merece que haya respeto también para todas aquellas que se han sentido vulneradas y violentadas, que estos violentadores no tengan un premio (…). Por supuesto que acataremos la ley” —finalizó.