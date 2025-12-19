Gana artista chiapaneco, premio internacional

El artista chiapaneco maya ch’ol Darwin Cruz, fue nombrado uno de los tres laureados internacionales en el reciente Cuarto Concurso Internacional Anual para Artistas de Minorías, patrocinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informaron sus familiares.

Agregaron que fue seleccionado de entre 240 concursantes de todo el mundo que participan en el certamen celebrado en Ginebra, Suiza; los otros dos ganadores fueron de Siria y Albania.

Tema

Explicaron que el tema del concurso de este año fue Pertenencia, Lugar y Pérdida, y Cruz presentó ocho de sus obras, que le valieron el reconocimiento internacional.

“El concurso celebra a artistas de minorías cuyo trabajo da testimonio de luchas por la dignidad, la justicia y la visibilidad, que constituye una piedra angular de los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para apoyar a los defensores de los derechos humanos”, expresaron.

Señalaron que Cruz, originario del pueblo de Sabanilla, situado en el norte de Chiapas, “está afiliado al Espacio/Galería MUY, en San Cristóbal de Las Casas, que ha promovido a artistas indígenas mayas y zoques durante los últimos once años”.

ONU

Manifestaron que “las obras de Cruz se han exhibido en México y en el extranjero en múltiples ocasiones. Su colega, el artista PH Joel, también afiliado a Espacio MUY, recibió este premio de la ONU en 2024”.