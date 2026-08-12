Gana Centro de Textiles premio del Museo Británico

El Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM), que cuenta con una colección de tres mil 400 piezas de Chiapas, Guatemala y Yucatán, ganó un premio que otorga el Museo Británico, con lo que este último podrá contar con material sobre la técnica de teñido con añil para subirlo en una plataforma abierta al público en general, como parte del programa de materiales en peligro de extinción.

Karla Faro Ruiz, coordinadora del área de Servicios Educativos del CTMM, explicó que el premio “es una subvención que nos permitirá mejorar nuestro equipo fotográfico para hacer los registros audiovisuales de una mejor manera”.

Agregó que “una vez que hagamos el registro fotográfico de video, la información se subirá a una base de datos del Museo Británico, con lo cual el público podrá acceder libremente”.

Por ejemplo, abundó, “toda persona que quiera saber sobre los tintes naturales y la técnica de teñido con añil de Francisco Álvarez Montoya, vecino del barrio de Mexicanos de San Cristóbal”, fallecido en diciembre pasado, “podrá entrar a la página y descargar toda la información: Videos, fotografías y transcripciones de la fórmula”.

Recreación

Señaló que “aplicamos a la beca junto con los colaboradores Katarin Laurel, de Canadá; Jorge Hernández, antropólogo de Ixtapa; Cecilia Gómez, tejedora y tintorera de San Andrés; y el nieto de Francisco, José Manuel Hernández. En equipo vamos a hacer una recreación de la tina teñida con añil como lo hacía Francisco y después la reproducirá un grupo de artesanas de los Altos de Chiapas para que la hereden y la promuevan en sus comunidades y proyectos textiles”.

Faro Ruiz manifestó que la beca consiste en la entrega de 300 mil pesos, aproximadamente, para prácticas de campo, entrevistas en comunidades, fotografías y video y, finalmente, para crear un video con todo el registro.

Expresó que el CTMM, que funciona en el exconvento de Santo Domingo, alberga cuatro colecciones: una pertenece a Fomento Cultural Banamex, otra al patronato Pellitzzi, la propia del CTMM y una más conformada por 186 piezas que provienen de una asociación religiosa, todas propias de Los Altos de Chiapas.