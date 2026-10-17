Gana chiapaneco premio nacional de conservación

Eduardo Chankin Chancayun, originario de la comunidad de Lacanjá Chansayab, en la Selva Lacandona, fue galardonado en la categoría individual del Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2026, que otorga la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el marco de la Semana Nacional por la Conservación.

Se destacó que Chankin Chancayun impulsa desde hace más de once años programas de monitoreo de fauna silvestre y la conservación de especies prioritarias como el jaguar y el cocodrilo de pantano, además de procesos de educación ambiental en comunidades de la Selva Lacandona.

Labor

Su labor contribuye a la conservación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules y su zona de influencia.

La ceremonia de premiación fue presidida por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y por el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza Longoria.

Durante su intervención, Bárcena llamó a fortalecer un modelo de desarrollo que reconozca los límites de la naturaleza y sitúe la conservación, la restauración y la participación de las comunidades como pilares del bienestar y del futuro del país.

Protección

La secretaria destacó que la riqueza de México también debe medirse por su capacidad de proteger el patrimonio natural y que la conservación debe extenderse más allá de las Áreas Naturales Protegidas, con la participación de las comunidades y el manejo responsable de los territorios.

Por su parte, Álvarez Icaza Longoria resaltó la celebración de la Semana Nacional por la Conservación y destacó el trabajo de personas, comunidades e instituciones de los tres órdenes de gobierno que contribuyen al cuidado de la riqueza natural de México.

En esta edición se recibieron 124 propuestas de distintas entidades de la República, evaluadas por un jurado integrado por 13 instituciones federales dedicadas a la conservación, medio ambiente y recursos naturales.

Cada categoría ganadora recibirá un estímulo económico de 55 mil 271.50 pesos mexicanos y un diploma; las menciones honoríficas obtuvieron un reconocimiento impreso.