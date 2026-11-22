El colectivo chiapaneco llamado Yaxche Na ganó el premio a la defensa ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” en su versión 2026, que otorgan cada año 40 organizaciones de México y otros países.

“Con este reconocimiento agradecemos el trabajo que el colectivo Yaxche Na ha realizado durante años en medio de un contexto de violencia, de persecusión y desplazamiento forzado”, dijeron las agrupaciones que hicieron la convocatoria

“Hoy, con gran tenacidad y compromiso, continúan su labor de apoyo humanitario al migrante, en la búsqueda de alternativas agroecológicas, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de los territorios”, agregaron.

Recordaron que el premio “surgió de la necesidad de conservar la memoria histórica del luchador Mariano Abarca Roblero contra la empresa minera canadiense Blackfire”, asesinado el 27 de noviembre de 2009 en el municipio de Chicomuselo, situado en la sierra de Chiapas, “por presuntos trabajadores de la empresa canadiense”.

Señalaron que “como una forma de conmemorar su lucha y su siembra en los corazones y en las luchas de las resistencias de los movimientos sociales, surgió este premio para visibilizar otras luchas en defensa de la madre tierra”.

Manifestaron que se trata de “reconocer, visibilizar y agradecer a quienes aportan esperanzas y alternativas por un mundo donde quepamos todos los mundos”.

Explicaron que “el objetivo del premio es visibilizarlos, agradecerles y reconocerles el aporte que dan en beneficio de los pueblos y también del planeta”.

Las 40 agrupaciones que otorgan el premio son de: Alemania, Canadá, Cataluña, Estados Unidos, España, Honduras, País Vasco y México.