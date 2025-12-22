Gana Frayba premio Tulipán de DD. HH.

La embajada del Reino de los Países Bajos otorgó el tercer lugar en el Premio Tulipán de Derechos Humanos 2025 al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

“La distinción simboliza para nosotras como Frayba, esperanza que florece en tiempos oscuros, abrazando las luchas de los pueblos por el territorio, la vida y la justicia, proyectándose como un llamado a que esa dignidad se extienda hacia nuevos horizontes”, afirmó el organismo.

El Frayba, que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, dijo que “este año, el premio fue dirigido a defensores de derechos humanos”.

Postulación

Añadió que “se le brindó especial atención a organizaciones que trabajen de forma interseccional, que apoyen los derechos de las mujeres indígenas y/o afrodescendientes, y que operen fuera de la Ciudad de México”.

Manifestó que “su organización refleja de manera ejemplar sus enfoques y prioridades. El jurado valoró ampliamente su compromiso y la relevancia de su labor”.