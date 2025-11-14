﻿﻿
Gana Gustavo Hernández premio Ricardo Flores

Noviembre 14 del 2025
El comunicador aseguró que su texto fue creado desde el profundo amor por San Cristóbal de Las Casas. Cortesía
El comunicador sancristobalense Gustavo A. Hernández Cancino fue reconocido a nivel nacional con el XXII Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2025, en la categoría de Géneros Periodísticos: Artículo de Opinión.

El presente reconocimiento lo otorga la Federación de Asociaciones y Periodistas de México (Fapermex) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe).

Obra ganadora

Gustavo A. Hernández Cancino informó que el artículo que le dio este reconocimiento se titula: “¿Abusos o costumbres?”, publicado en el periódico El Faro de Chiapas el pasado 21 de agosto, “escrito desde la responsabilidad y el profundo amor por esta tierra que me vio nacer”.

“En el artículo logro competir con los mejores textos de opinión a nivel nacional. El día de hoy me notificaron que resultó ser el ganador por decisión del jurado calificador, conformado por distinguidos periodistas integrantes de las asociaciones Fapermex y Conalipe, con tres titulares y tres asesores por cada institución gremial”, indicó.

Ceremonia

El próximo 28 de noviembre, a las 12:00 horas, recibirá el galardón en la ANHG-UNAM, en la Ciudad de México (CDMX).

﻿