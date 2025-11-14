Gana Gustavo Hernández premio Ricardo Flores

El comunicador sancristobalense Gustavo A. Hernández Cancino fue reconocido a nivel nacional con el XXII Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2025, en la categoría de Géneros Periodísticos: Artículo de Opinión.

El presente reconocimiento lo otorga la Federación de Asociaciones y Periodistas de México (Fapermex) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe).

Obra ganadora

Gustavo A. Hernández Cancino informó que el artículo que le dio este reconocimiento se titula: “¿Abusos o costumbres?”, publicado en el periódico El Faro de Chiapas el pasado 21 de agosto, “escrito desde la responsabilidad y el profundo amor por esta tierra que me vio nacer”.

“En el artículo logro competir con los mejores textos de opinión a nivel nacional. El día de hoy me notificaron que resultó ser el ganador por decisión del jurado calificador, conformado por distinguidos periodistas integrantes de las asociaciones Fapermex y Conalipe, con tres titulares y tres asesores por cada institución gremial”, indicó.

Ceremonia

El próximo 28 de noviembre, a las 12:00 horas, recibirá el galardón en la ANHG-UNAM, en la Ciudad de México (CDMX).