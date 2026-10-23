Gana María López concurso nacional de arte popular

María López López obtuvo el premio del Concurso Nacional de Arte Popular 2026, en la categoría de textilería con su trabajo Tsots K’uil (traje de lana).

Tras dar a conocer la noticia, el Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM) la felicitó por haber logrado este reconocimiento.

Con más de 15 años de experiencia en el diseño de prendas, María reflexiona en torno a la sostenibilidad y fusiona prácticas tradicionales con una estética minimalista contemporánea.

El Centro señala que este reconocimiento distingue su labor de rescate de un traje completo de uso diario tradicional de mujer de Chamula, correspondiente a la década de 1940, y pone en valor sus conocimientos y compromiso con la preservación de la tradición textil.

Dio a conocer que María ha colaborado con el CTMM en distintas iniciativas, compartiendo sus conocimientos y experiencia, que contribuyen a la investigación, conservación y difusión del patrimonio textil de los pueblos mayas.

Por ello, celebran este reconocimiento a su trayectoria y su aportación a la continuidad de los saberes del tejido de Chiapas. El concurso fue organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).