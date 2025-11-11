Gana Maruch Sántiz premio Sor Juana Inés

Estes lunes se dio a conocer que la destacada artista visual tsotsil Maruch (María) Sántiz Gómez recibirá el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025, otorgado por Portales de Arte en Chiapas y el National Museum of Mexican Art de Chicago.

El reconocimiento se entrega por su invaluable contribución al arte indígena contemporáneo y la preservación cultural de los pueblos originarios.

Entrega

La ceremonia de entrega se realizará el 29 de noviembre, a las 12:00 horas en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) de San Cristóbal de Las Casas.

Se dio a conocer que en el mismo acto se inaugurará la exposición “Cosmovisión Cotidiana: Objetos y Saberes en Imagen”, una muestra que refleja la conexión entre la palabra, la imagen y la espiritualidad tsotsil.

Sobre la artista

La galardonada es originaria de Cruztón, San Juan Chamula. Maruch Sántiz Gómez combina fotografía, escritura y arte textil para retratar la vida cotidiana y el pensamiento de su comunidad.

Su obra ha sido exhibida en México, Brasil y Estados Unidos; también ha sido reconocida con premios como el Arte Indígena de Chiapas (2016) y el tercer lugar en la Bienal “El Alma de Nuestra Tierra” (2006).