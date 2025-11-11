﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Gana Maruch Sántiz premio Sor Juana Inés

Noviembre 11 del 2025
La ceremonia de entrega del reconocimiento se entregará el 29 de noviembre. Cortesía
La ceremonia de entrega del reconocimiento se entregará el 29 de noviembre. Cortesía

Estes lunes se dio a conocer que la destacada artista visual tsotsil Maruch (María) Sántiz Gómez recibirá el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025, otorgado por Portales de Arte en Chiapas y el National Museum of Mexican Art de Chicago.

El reconocimiento se entrega por su invaluable contribución al arte indígena contemporáneo y la preservación cultural de los pueblos originarios.

Entrega

La ceremonia de entrega se realizará el 29 de noviembre, a las 12:00 horas en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) de San Cristóbal de Las Casas.

Se dio a conocer que en el mismo acto se inaugurará la exposición “Cosmovisión Cotidiana: Objetos y Saberes en Imagen”, una muestra que refleja la conexión entre la palabra, la imagen y la espiritualidad tsotsil.

Sobre la artista

La galardonada es originaria de Cruztón, San Juan Chamula. Maruch Sántiz Gómez combina fotografía, escritura y arte textil para retratar la vida cotidiana y el pensamiento de su comunidad.

Su obra ha sido exhibida en México, Brasil y Estados Unidos; también ha sido reconocida con premios como el Arte Indígena de Chiapas (2016) y el tercer lugar en la Bienal “El Alma de Nuestra Tierra” (2006).

﻿