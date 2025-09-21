Ganaderas ejidales en riesgo de desaparecer

Las ganaderas ejidales y locales se encuentran en riesgo de desaparecer debido al poco apoyo que reciben por parte de las instancias correspondientes, informó Juan Vázquez Noriega, presidente de la Ganadera Ejidal de Tonalá.

Sostuvo que uno de los factores es la difícil situación económica que atraviesan, ya que cada día es más complicado mantener esta actividad, sobre todo porque los apoyos que reciben son muy pocos y ellos como organización tienen que pagar a una secretaria.

Enfatizó que las únicas entradas de dinero seguras que tienen son el cobro de facturas, además del pesaje de reses en los corrales, por lo que ese dinero no cuenta y no da para cubrir los gastos que se requieran.

Indicaron que no han podido cubrir esos gastos por lo que piden el apoyo de las autoridades correspondientes para que las ganaderas ejidales y locales no corran el riesgo de desaparecer del municipio de Tonalá