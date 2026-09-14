Ganadería tendrá una Marca Chiapas

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, anunció que en breve la ganadería estatal obtendrá el distintivo Marca Chiapas, buscando impulsar al sector.

Dijo que la ganadería chiapaneca avanza hacia la obtención del distintivo, tras la presentación de los lineamientos y el manual de operación del Comité de Ganadería en la 86 Sesión Ordinaria del Consejo Regulador.

Afirmó que la incorporación del sector pecuario a Marca Chiapas permitirá reconocer el origen, la calidad y las prácticas responsables de una actividad histórica del estado.

“Contar con un sello que identifique al ganado producido en Chiapas representa una oportunidad para respaldar el trabajo de quienes durante generaciones han construido una de las actividades rurales con mayor presencia territorial en el estado”, expresó.

Reconocen respaldo

El secretario reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y afirmó que la política agropecuaria estatal busca acompañar a los productores, mejorar sus condiciones de comercialización y dar reconocimiento a lo producido.

El nuevo esquema contempla que el Comité evalúe solicitudes y otorgue el signo distintivo México Original a bovinos que acrediten requisitos técnicos, genealógicos y sanitarios. El organismo quedó coordinado por Consuelo González Pastrana, con José Alberto Trejo Constantino como subcoordinador, e integra representantes ganaderos, especialistas y personal técnico.

La Secretaría del Campo participará mediante su Coordinación de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria y Agroindustrial, que funcionará como Ventanilla Especializada para recibir, validar y dar seguimiento a las solicitudes.

El subsecretario de Economía y del Trabajo, Conrado de la Cruz, informó que Marca Chiapas reúne más de dos mil 700 productos certificados de 650 empresas.