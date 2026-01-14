Ganaderos de la zona Costa temen ataques de coyotes

Ganaderos de la región Istmo Costa se quejaron de la presencia de coyotes que merodean la zona por las noches y madrugada mientras ellos están en sus casas, sin embargo hasta el momento no hay reportes de ataques a las vacas o becerros.

Los Ganaderos del ejido Ignacio Ramírez, encabezados por Mario Estrada Ortiz, señalaron que en varias ocasiones han visto a los coyotes en sus parcelas, a quienes han corrido logrando evitar que hagan daño a sus animales, sobre todo a los becerros más pequeños que son los más expuestos.

Panorama

Indicaron que su principal preocupación es que los coyotes finalmente puedan hacer daño a sus animales y esto les genere severas pérdidas económicas, toda vez que en años anteriores más de un becerro falleció debido a los ataques de estos animales.

Comentaron que es común que estos animales bajen buscando comida y agua, sin embargo al no encontrarlo entran en las parcelas y aprovechan para atrapar parte del ganado.

Destacó que esta problemática afecta también la producción de leche, ya que una vaca con su becerro produce diez litros de leche y sin él apenas logra dar tres litros.