Ganaderos se suman al distintivo Marca Chiapas

Los secretarios de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, y del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, encabezaron la presentación formal del Comité Especializado de Ganadería de Marca Chiapas, creado para incorporar a este sector productivo a la estrategia estatal. El evento se realizó en las instalaciones de la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas.

Durante su intervención, Luis Pedrero González destacó el peso económico de la ganadería en Chiapas, al señalar que representa 31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de las actividades primarias, y entre 2.5 y 3 por ciento del PIB estatal, por lo que consideró fundamental integrarla a una estrategia de Estado orientada a generar valor agregado a los productos y servicios chiapanecos.

El titular de la SEyT explicó que las reglas y criterios fueron diseñados bajo un esquema claro, alcanzable y accesible. El comité evaluará aspectos como calidad, procesos productivos, sanidad, trazabilidad, identidad y buenas prácticas, con el propósito de que las unidades ganaderas y sementales que se incorporen a Marca Chiapas obtengan un valor adicional y fortalezcan su promoción, competitividad y comercialización.