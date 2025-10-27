Ganaderos temen a la plaga de gusanos

Ganaderos de la región Costa dieron a conocer su preocupación ante la probable llegada de plagas de gusano con el inicio de la temporada de secas, afirmó el ganadero Francisco Arreola Gutiérrez.

Dijo que prácticamente la temporada de secas ya está en desarrollo y esto les afecta porque plagas de gusano siempre se hacen presente; esto es malo porque de alguna forma evita que sus ganado tengan una buena alimentación.

Señalaron que la plaga de gusanos les afecta de manera drástica porque prácticamente el zacate queda sin nada, y sus vacas y becerros ya no tienen nada que comer, por lo que tienen que comprar pacas; esto les genera gastos porque cada una les cuesta cien pesos.

Entre otros desembolsos que tienen que hacer cuando la plaga les llega, es que tienen que comprar medicinas y realizar fumigaciones para acabar con el gusano que acaba con todo el zacate.