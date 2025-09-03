Ganado centroamericano podría llegar vía marítima

Puerto Chiapas podría ser utilizado para la importación de ganado centroamericano vía marítima al país, ya que habría mayor control y las revisiones necesarias para evitar una posible diseminación de la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) hacia los estados del norte del país.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la llegada al puerto de Mazatlán de cinco mil 300 cabezas de ganado procedentes de Nicaragua, en donde se encuentra el epicentro de la plaga, a lo que la mandataria aseguró que “esos permisos ya fueron cancelados”.

Sheinbaum Pardo explicó que existe la importación de ganado de Centroamérica a México y es difícil controlar el paso hacia nuestro país, por lo cual se han incrementado los filtros en todas las carreteras, por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que revisa a todos los animales que ingresan.

Acciones preventivas

Además se realizan visitas a los lugares de producción, en donde si se detecta algún caso se procede a darle tratamiento.

“Se vio un esquema en donde la importación se diera a través de puertos, para que fuera más controlada. Ya la suspendimos en los puertos del norte”, indicó.

Por ello, mencionó que se analiza la posibilidad de que el ganado “llegara a Puerto Chiapas, por ejemplo, para que fuera directo y ahí tuviera más control y hubiera las revisiones necesarias. Esa es una de las opciones”.

Insistió en que se suspendió la autorización para que el ganado llegara a Mazatlán, Sinaloa, por lo que “tienen que ir necesariamente al sur”, con lo cual se evita que se pueda presentar alguna infestación por gusano barrenador al ganado en el norte del país.

Insistió en que se suspendió cualquier entrada de ganado procedente de Centroamérica por otros puertos, y “Puerto Chiapas está prácticamente pegado a la frontera con Guatemala; entonces ahí, hay mucho más control”, concluyó la mandataria.