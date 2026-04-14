Ganadores del concurso de dibujo y pintura infantil

Alumnos del taller de dibujo y pintura para jóvenes y adultos del Centro Cultural El Carmen, bajo la guía del maestro Luis Fernando Terna, destacaron en un reciente concurso logrando primeros lugares.

Ellos son Iker Santiago Sánchez González y Osmar Antonio Ruiz Martínez, quienes participaron en el 32 Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil “Mi camino hacia los 60”, celebrado en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez.

Osmar, obtuvo el primer lugar, mientras que Iker, obtuvo el segundo lugar en la categoría “C”.

Pintura, una forma de expresión

La convocatoria invitó a niñas, niños, adolescencia y juventudes a expresar, mediante el dibujo y la pintura, su visión sobre lo que significa cumplir 60 años, así como los retos, aspiraciones y oportunidades que acompañan el curso de vida.

Asimismo, se valoró la capacidad de las y los participantes para incorporar conocimientos sobre el envejecimiento, la inclusión, el bienestar y la construcción de trayectorias de vida plenas y dignas.