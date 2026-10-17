Ganan concurso con proyecto para detectar plagas

Dos estudiantes de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), obtuvieron el primer lugar en un concurso al que convocó la Unión de Crédito del Soconusco, que promueve el emprendimiento en los jóvenes de entre 16 y 29 años de edad.

El docente de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas del Campus Tapachula, Jesús Arnulfo Zacarías Santos, dio a conocer que los estudiantes Miguel Ángel García Mateo y Joshua Orozco Pérez, del cuarto semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Unach, fueron quienes alcanzaron esta distinción.

Proyecto

Al respecto, apuntó que obtuvieron el primer lugar, dada su participación con un proyecto dedicado a la agricultura de precisión en el control de las plagas, que afecta a los productos agrícolas de la región.

Detalló que el proyecto denominado Agrometrix, trata sobre la supervisión visual de las plantas, evaluando si presentan alguna infección, como por ejemplo la roya del café; con el fin de prevenir y medir las condiciones edafoclimáticas que hay en el suelo, como humedad y la temperatura, y con estos datos aplicar los productos necesarios, para evitar esas enfermedades en los plantíos de la región.

Los alumnos expresaron que su proyecto sobre agricultura y tecnologías escalables, utiliza sensores y microcontroladores para prevenir hongos y plagas de cualquier tipo de cultivos.

Alertas

Tomando como ejemplo la roya del café, explicaron que “en el momento que detecte, una vez que las condiciones sean óptimas para que este hongo o plaga prolifere, manda una alerta mediante MSN, WhatsApp o Telegram al productor para que tome las medidas en esa planta en específico”.

“Esta alerta temprana trae beneficios para el cuidado del agua al usar menos agroquímicos, y por lo tanto del suelo y del fruto, y todo esto hace que el productor ahorre y así produzca más”, explicaron.