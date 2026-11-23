Las niñas Samantha Hernández Baltazar y Arlet Abigail Martínez Pérez, obtuvieron el primer y tercer lugar, respectivamente, en el reciente Concurso Infantil de Dibujo “Las aves de mi comunidad”, del Festival de Aves Palenque: Plumas de la Selva 2026, convocado por la Secretaría de Turismo.

Dedicación

Este logro pasa por el trabajo constante en las tardes de taller del Centro Cultural El Carmen, y gracias al acompañamiento de su maestro Luis Fernando Pérez Terna “Cam Creww”, que ha estado ahí, guiando procesos y cuidando que cada estudiante encuentre su manera de expresarse.

De acuerdo a un comunicado difundido por el dicho espacio cultural, a cargo de Marina Martinez, lo anterior es gracias a las familias que acompañan a Samantha y Arlet y celebran cada avance en casa.

“Nos alegra ser un espacio donde el trabajo cotidiano se construye con cercanía, acompañando procesos que crecen poco a poco y se celebran en comunidad”, mencionó.